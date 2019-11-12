ВЦИОМ назвал главные страхи россиян

Граждане России больше всего беспокоят социальная несправедливость и снижение доходов.

О росте тревоги из-за социальной несправедливости заявили 68% респондентов, боятся снижения дохода 63% опрошенных. Также россиян пугает отказ в бесплатной медпомощи и рост цен на продукты, пишет издание "РИА Новости".



Людей пугают "беспорядки внутри страны, вызванные акциями протеста против власти", рост преступности и потеря работы.



Меньше всего россияне боятся обострения международных конфликтов.