Введенный из-за коронавируса пропускной режим в Карелии больше не будет помехой для адвокатов

Препятствий к передвижению адвокатов по Карелии больше не будет, сообщила заместитель главы Карелии Татьяна Игнатьева.

На своей странице в соцсети адвокат Николай Флеганов сообщил: "После издания распоряжения главы РК от 16 апреля 2020 года об ограничения въезда на отдельные территории Карелии, некоторые столкнулись с проблемами при осуществлении своих профессиональных обязанностей. К счастью, они самостоятельно нашли выходы из этих ситуаций. В этой связи мы направили запрос главе на внесение изменений в Указ. Накануне поступил ответ за подписью руководителя администрации главы, что препятствий к передвижению адвокатов по территории республики более не последует".

Ранее адвокат Флеганов сообщал, что защитники столкнулись с проблемой при въезде на территории, где был введен пропускной режим. "Губернаторский Указ предполагает демонстрацию на въезде в город документов, которые адвокаты не имеют возможности показывать", - писал Николай Флеганов.