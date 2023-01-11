Вы будете принимать участие в Крещенских купаниях? (ОПРОС)

После двухлетнего перерыва в Петрозаводске состоятся Крещенские купания.

На своей странице в соцсети глава города Владимир Любарский рассказал, что после двухлетнего перерыва в Петрозаводске состоятся крещенские купания.

Купания пройдут в ночь с 18 на 19 января с 00.00 до 3.00 у памятника Петру I. Замеры показали, что толщина льда там сейчас составляет 26-27 сантиметров.

Вы будете принимать участие в Крещенских купаниях?

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