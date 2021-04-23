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Вы рады 10-дневным выходным на майские праздники? (ОПРОС)

Новости. Общество
13:00, 24 Апреля 2021
фото: © Сергей Бобылев/ТАСС
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Президент Владимир Путин согласился с предложением Роспотребнадзора сделать майские праздники непрерывными.

Напомним, Роспотребнадзор попросил Путина сделать майские выходные в России непрерывными. Президент РФ Владимир Путин одобрил инициативу.

Согласно указу президента, майские выходные в России будут непрерывные - с 1 по 10 мая (включительно).

Ранее предполагалось, что россияне будут отдыхать с 1 по 3 мая, а также с 8 по 10 мая. Таким образом, с 4 по 7 мая должны были быть рабочими.

Вы рады, что будете отдыхать 10 дней на майские праздники?

Ответить на вопрос можно здесь.

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Комментарии

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однозначно
2021-04-24 13:06:10
У меня выходных не бывает. Каждый день доносы пишу.
Гость
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