«Вы только представьте, его помещали в клетку, надевали наручники»

Адвокат Михаил Ямчитский объяснил в суде, за что экс-руководитель Роспотребнадзора Карелии Анатолий Коваленко, признанный судом невиновным в гибели 14 детей на Сямозере, потребовал от Минфина РФ 12 млн рублей компенсации.

Судья Петрозаводского городского суда Юлия Саврук 1 марта завершила рассмотрение гражданского дела по исковому заявлению бывшего руководителя Управления Роспотребнадзора Карелии Анатолия Коваленко к Министерству финансов России в лице Управления федерального казначейства по Карелии и прокуратуре республики о взыскании компенсации морального вреда в сумме 12 млн рублей за 6 лет незаконного уголовного преследования, во время которого он с июня 2016-го по апрель 2017 года находился под домашним арестом, а позже мера пресечения была изменена на подписку о невыезде, которая сохранялась в течение почти четырех лет.

Беспрецедентный для Карелии иск на 12 млн вызвал интерес прессы и общественности к делу экс-чиновника. Все потянулись к залу суда, двери которого оказались закрытыми для слушателей, потому что в большей части заседаний затрагивались вопросы здоровья истца, что является медицинской тайной.

Не оставляя попыток все же узнать, как незаконное уголовное преследование могло нанести моральный вред Коваленко именно на 12 млн рублей, журналисты с ноября прошлого года из раза в раз приходили к закрытым дверям судебного зала. И вот в первый день весны уже 2023 года Фортуна улыбнулась представителям СМИ – Фемида заговорила.

Первой в прениях вступила сторона ответчика - представитель Минфина Анна Маркова, ей ответил Анатолий Коваленко.

И после краткого выступления к Коваленко на помощь пришел его представитель Михаил Ямчитский, речь которого была яркой, эмоционально окрашенной и, конечно, профессиональной. Он разнес в щепки все доводы и подозрения представителя Минфина.

Сразу в начале прений Михаил Ямчитский отметил, что в судебном заседании стороной ответчика не оспаривалось наличия законного права реабилитированного Коваленко обратиться за компенсацией морального вреда.

Вопрос изначально был только в заявленной сумме компенсации – 12 миллионов рублей, которую Минфин РФ, по словам адвоката Ямчитского, ожидаемо считал завышенной.

Далее адвокат рассказал о личности истца, отметив, что у Коваленко безупречная репутация, которая пострадала из-за незаконного привлечения его к уголовной ответственности.

Кроме того, по словам адвоката, хоть Коваленко и обвинялся в совершении преступления средней тяжести, но здесь есть большое «но».

«Вы посмотрите, какое именно обвинение было предъявлено Коваленко! Он обвинялся в должностном преступлении, последствиями которого стало наступление смерти 14 несовершеннолетних детей! То есть более тяжких последствий, наверное, представить невозможно!? И это доставляло ему такую степень нравственных страданий, которую не дай бог из нас присутствующих испытать. Достаточно просто сказать, что в большей части заседаний по уголовному делу присутствовали законные представители погибших детей, которые, я считаю, были введены в заблуждение следственными органами и прокуратуры относительно виновности Коваленко в смерти их детей и которые соответствующее свое отношение переносили на него. И находиться с ними в одном зале в течение длительного времени, слушать их выступления, когда на него показывали пальцем и говорили: ты убил наших детей! Такого не пожелаешь никому. Проще, наверное, находиться в роли подсудимого по обвинению во взятке. По крайней мере, никто не будет показывать на тебя пальцем и говорить, что ты убийца», - эмоционально защищал Коваленко Михаил Ямчитский. - Вы только представьте то обстоятельство, что человека задерживали! На него надевали наручники! Его водили и помещали в клетку в зале судебного заседания перед журналистами и зрителями, перед родственниками! Одно это обстоятельство наполовину заявленной суммы может претендовать, не говоря уже об остальном».

Какие еще доводы приводились в суде в пользу выплаты Коваленко компенсации в 12 млн рублей, читайте в материале «Три миллиона за страдания».