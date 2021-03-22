Выбежали на дорогу: автомобилист едва не снёс пешеходов (ВИДЕО)

В столице Карелии водитель автомобиля смог в последний момент избежать наезда на выбежавших на трассу пешеходов.

Днем 22 марта два пешехода выбежали на дорогу вне перехода перед проходящим по ней транспортом. ЧП произошло в Петрозаводске.

Водитель проехал в сантиметрах от одного из оказавшихся у него на пути пешеходов. Момент происшествия запечатлела камера наблюдения "Сампо.ру". Ролик размещен в паблике "ДТП Петрозаводска и Карелии".

"Куда спешим? На тот свет?", - написал автор поста.

Ранее сообщалось, как в Петрозаводске автомобилист сбил женщину на переходе.