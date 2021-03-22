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Выбежали на дорогу: автомобилист едва не снёс пешеходов (ВИДЕО)

Новости. Происшествия
09:18, 23 Марта 2021
фото: Камера наблюдения "Сампо.ру" / скриншот видео
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В столице Карелии водитель автомобиля смог в последний момент избежать наезда на выбежавших на трассу пешеходов.

Днем 22 марта два пешехода выбежали на дорогу вне перехода перед проходящим по ней транспортом. ЧП произошло в Петрозаводске. 

Водитель проехал в сантиметрах от одного из оказавшихся у него на пути пешеходов. Момент происшествия запечатлела камера наблюдения "Сампо.ру". Ролик размещен в паблике "ДТП Петрозаводска и Карелии".

"Куда спешим? На тот свет?", - написал автор поста.

Ранее сообщалось, как в Петрозаводске автомобилист сбил женщину на переходе.

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Комментарии

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наташка
2021-03-23 09:38:12
Напокупают кастрюль и шастают везде.
Беня
2021-03-23 12:56:25
наташка, курицы перешли в зоне видимости пешеходника, 2х500 руб :)
asusls
2021-03-23 09:25:09
Две курицы и пошли дальше, как ни в чем не бывало.
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