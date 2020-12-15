Выбежавший на дорогу подросток попал под машину в Петрозаводске (ВИДЕО)

В центре Петрозаводска произошло ДТП, в котором пострадал 16-летний подросток, сообщили в ГИБДД Петрозаводска.
Сегодня, 16 декабря, в 16.02 на пересечении ул.Дзержинского и пр.Ленина водитель автомобиля Toyota сбил 16-летнего подростка, который выбежал на дорогу под запрещающий сигнал светофора.
На месте происшествия работают врачи скорой помощи и сотрудники ГИБДД.
Как стало известно, пострадавшему подростку оказана разовая медицинская помощь.
Момент ДТП попал на камеру наружного наблюдения компании "Сампо.ру".
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