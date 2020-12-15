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Выбежавший на дорогу подросток попал под машину в Петрозаводске (ВИДЕО)

Новости. Происшествия
16:44, 16 Декабря 2020
фото: © кадр из видео/камера наблюдения "Сампо.ру"
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В центре Петрозаводска произошло ДТП, в котором пострадал 16-летний подросток, сообщили в ГИБДД Петрозаводска.

Сегодня, 16 декабря, в 16.02 на пересечении ул.Дзержинского и пр.Ленина водитель автомобиля Toyota сбил 16-летнего подростка, который выбежал на дорогу под запрещающий сигнал светофора.

На месте происшествия работают врачи скорой помощи и сотрудники ГИБДД.

Как стало известно, пострадавшему подростку оказана разовая медицинская помощь.

Момент ДТП попал на камеру наружного наблюдения компании "Сампо.ру".

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2020-12-16 16:56:29
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