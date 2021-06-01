Как выбрать лодочный мотор?

Параметры будущего лодочного мотора связаны не только с лодкой. Значение имеют личные предпочтения: возить канистры с дополнительным топлива, пользоваться ручным запуском и так далее.

Лодочные моторы Sea PRO купить по выгодной стоимости можно в онлайн-магазине electrotown.ru. При их изготовлении используется современнейшее оборудование, поэтому все модели отличаются качественной сборкой. На всех моделях присутствует дистанционное либо румпельное управление. В сложных условиях для обеспечения контроля ситуации рекомендуется применять ручное управление.

Чтобы подобрать подходящий агрегат, следует отталкиваться от следующих параметров:

• типа и тактности мотора;

• мощностных характеристик;

• количества цилиндров;

• размеров и веса.

Также стоит уделить внимание способам запуска и управления, производителю и предоставляемым гарантиям, комфорт и надежность эксплуатации, учитывайте КПД и глубину водоема.

Тип лодочного мотора

В настоящее время распространение получили подвесные агрегаты с ДВС и электромотором. Первый вариант считается наиболее популярным. Работают ПЛМ от бензина, обеспечивают развитие достаточно большой скорости. Владельцу нужно следить за запасами топлива.

Что касается электромоторов, они работают тихо, при этом экологичные и безопасные, актуальны для эксплуатации в рамках природных зон. Агрегаты больше подходят для спокойных прогулок, но требуют периодической подзарядки, поэтому не используются в преодолении дальних расстояний. Батарея отличается значительным весом. В комплекте с АКБ такой мотор будет стоить дороже бензинового аналога.

По мощности лодочные моторы могут быть:

• Портативными (до 3,5 л.с.). Подходят для одноместных плоскодонных лодок с навесным транцем;

• Средней мощности (до 15 л.с.). Такими агрегатами можно комплектовать лодки, рассчитанные на 4 человека. Они обеспечивают плавсредству неплохую маневренность и скоростные характеристики.

• Повышенной мореходности (до 30 л.с.). Такие агрегаты хорошо подходят для рыбалки в достаточно большой компании. При этом лодка может достигать длиной до 4,5 м;

• Мощные моторы (от 40 л.с.). Лодки при этом должны иметь жесткий корпус. Как правило, это РИБы или катера, предназначенные для продолжительного движения либо коммерческого использования.

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