Выбор силового кабеля

Силовым принято считать кабель, применяющийся при формировании сети электропотребления, которая обычно простирается от трансформатора до потребителя.

Токопередающие провода справляются с разными типами нагрузок, поэтому отличаются материалами изготовления и количеством жил, сечением и типом изоляции.

В онлайн-магазине "Минимакс" присутствует большое количество вариантов силового кабеля, здесь он реализуется в упаковках либо метражом. Присутствует доставка или же самовывоз. Клиенты могут рассчитывать на большой ассортимент и выгодные расценки.

Производители сегодня предлагают провода с алюминиевыми и медными жилами. Плюсы первых в невысокой стоимости, а вторых – в долгом сроке службы. Также внимания заслуживает изоляция кабеля. Современные материалы имеют невысокий уровень горючести, предотвращают распространение дыма и огня. В изоляции бронепровода присутствует прослойка из металла. Как правило, броня нужна для формирования электросетей под землей или в тоннелях.

Изоляция может изготавливаться из ПВХ или сшитого полиэтилена, бумаги с пропиткой и прочих материалов. Полимеры отличаются долговечностью, они эластичны и хорошо защищены от пробоя. Изоляция может иметь различия по цветам, что позволит монтажникам различать назначение каждой жилы.

Особенности выбора

С самого начала нужно определиться с приоритетами – ценой или качеством. Чтобы сэкономить, можно отдать предпочтение алюминию. Если интересует качество, тогда медь. Алюминий при взаимодействии с кислородом окисляется, на кабеле возникает оксидная пленка, влияющая на передачу тока.

При выборе кабеля для подключения электроприборов, стоит обращать внимание на их совокупную мощность. Как правило, такие сведения представлены в техдокументации к устройствам. Внимания заслуживает и сечение жилы, которая подбирать, отталкиваясь от общей нагрузки сети.

Марка кабеля также имеет значение. Производители предлагают силовые кабели, отличающиеся типом изолятора. Материал изоляционного слоя должен соответствовать эксплуатационным условиям проводника: номинальной нагрузке, уровню влажность, температуре и так далее.

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