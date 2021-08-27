Выбор входной стальной двери в частный дом

Выбор двери в дом является важным и непростым решением.

При этом следует учесть много факторов. Непросто найти конструкцию, которая не только будет надежной, но и впишется в дизайн всего строения. Со всеми поставленными задачами справятся входные двери ESTA. Покупатели таких изделий могут рассчитывать на эстетичность, сочетание качественной сборки и современных технологий, использование изысканных материалов, стилистику и гармоничность.

Какой должна быть стальная входная дверь?

Важно, чтобы она хорошо справлялась с воздействием внешней среды. Некачественная отделка при влиянии ультрафиолетовых лучей может испортиться, что станет причиной прохождения влаги и появления коррозии. При этом квартирные варианты дверей не подходят для домов.

Основная функция такого изделия заключается в изолировании помещения. К тому же оно не должно пропускать холод, должно удерживать тепло, предупреждать проникновение шума и пыли.

Также имеет значение противодействие взлому. Хотя это не единственный вариант проникновения в жилье, дверь не должна быть «слабым звеном».

Конструкция должна сочетаться со стилистикой всего строения.

Стальная дверь для дома

Надежная конструкция должна соответствовать установленным стандартам. Важными параметрами при этом являются прочность и низкая теплопередача, звукоизоляция и эстетика.

Хорошая дверь для дома должна справляться с воздействием внешней среды. Её задача — не только оберегать помещение от холодного воздуха, но и эффективно сохранять тепло, предупреждая его выход на улицу. На рынке много моделей, требующих наличия тамбурной зоны. Если она отсутствует, следует отдать предпочтение вариантам с терморазрывом. Такие версии не промерзают, хорошо удерживая в доме тепло.

Стальная дверь должна иметь многослойный утеплитель. При этом имеет значение количество и качество применяемых материалов. Три слоя изоляции дополнят защиту от холода.

Уплотнитель также важен. Существуют резиновые и магнитные варианты. Последний тип уплотнителя обеспечивает плотный прижим полотна, уменьшая прохождение холода. В стальных дверях могут использоваться и магнитные рамки, что обеспечит хороший уровень герметизации.

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