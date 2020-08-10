890x80
Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Лесничие с полицией в Карелии будут ловить сборщиков неспелых ягод 5
Сегодня 06:40
Неравнодушных жителей Карелии просят помочь собрать детей в школу 22
10.08.2020 18:40
Число фекалий в Онежском озере в Петрозаводске превысило норму в сотни раз 27
Сегодня 12:53
"Минздрав Карелии не преследовал цели увольнять руководителей" 10
Сегодня 10:15
Жесткое ДТП произошло на перекрестке в Петрозаводске (ВИДЕО) 2
Сегодня 15:08

Выборы нового состава Сортавальского горсовета пройдут 8 ноября

Новости. Общество
16:15, 11 Августа 2020
фото: страница главы Карелии Артура Парфенчикова в "ВКонтакте/vk.com/id419407976
Загрузка...

Сегодня, 11 августа, Территориальная избирательная комиссия Сортавалы назначила на 8 ноября выборы депутатов Сортавальского горсовета.

Напомним, Законодательное собрание Карелии 3 июля приняло республиканский закон об объединении Сортавальского и Хелюльского городских поселений. С такой инициативой к депутатам карельского парламента обратился горсовет Сортавалы.

По словам депутата от Приладожья Марины Лебедевой, Хелюльское городское поселение и Сортавала территориально практически срослись. Хелюля трудно в полном объеме реализовывать полномочия из-за слабой доходной части бюджета. Это связано с тем, что крупных предприятий в поселении нет, а многие местные жители работают в районном центре, куда и идут налоговые отчисления. В результате объединение будет хорошим подспорьем для развития данной территории, уверена парламентарий.

Председатель ЦИК Карелии Алексей Бахилин пояснил "Столице на Онего, что согласно требованиям законодательства структура органов местного самоуправления вновь образованного муниципального образования определяется или на местном референдуме, или непосредственно самим законом. При этом инициатива проведения местного референдума должна быть проявлена инициативными гражданами в течение месяца со дня вступления закона об образовании нового муниципального образования в силу.

"В нашем случае инициативная группа подала документы о регистрации группы для проведения местного референдума 28 июля 2020 года в территориальную избирательную комиссию города Сортавала, - рассказал Алексей Бахилин. - Однако в соответствии с законом избирательная комиссия вновь образованного муниципального образования осуществляет полномочия по проведению местного референдума только после представления инициативной группой подписных листов в избирательную комиссию субъекта Российской Федерации. Таким образом, документы инициативной группой были поданы в орган, который не уполномочен их рассматривать.

Учитывая, что выборы в органы местного самоуправления вновь образованного муниципального образования должны быть проведены не позднее чем через один год со дня его создания, территориальной избирательной комиссией Сортавала выборы депутатов Совета вновь образованного Сортавальского городского поселения первого созыва назначены на 8 ноября".

В Сортавальский горсовет избираться будут 17 депутатов. Схема одномандатных избирательных округов для проведения выборов должна быть утверждена избирательной комиссией не позднее чем через пять дней со дня официального опубликования решения о назначении выборов, отметили в ЦИК Карелии.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
однозначно
2020-08-11 18:00:24
Щах и мат протестанутой шелупони.
кир
2020-08-11 17:21:38
Невозможно построить справедливое общество. Звериные инстинкты не дают это сделать. Были в истории попытки. Все неудачные. Город солнца не построили и социализм тоже нет. Зачем ломать копья, когда даже теории нет?
Ткачев
2020-08-11 17:43:14
кир, У дарагих рассеян испокон веков эта проблема.
Кого только не звали - и варягов, и монголов - результат один.
Правда не надолго забегали большевики - и вроде даже что-то похожее на жизнь случилось, но нет, опять рассеян что-то не устроило. ))))
Может в консерватории сильно чёта не того?
однозначно
2020-08-11 18:09:03
Ткачев, Не очень согласен. В 17-м году среди большевиков весьма много было поджидованных персонажей. Почему ? Они и сейчас берут клички вместо фамилий.
кир
2020-08-11 17:52:18
Ткачев, и я в таких размышлениях. :)
zanoza
2020-08-11 16:53:36
Торопятся завершить техническую смену власти под далеко идущие планы республиканского правительства,которое всё это инициировало.
кир
2020-08-11 17:25:46
zanoza, ага. Специалистка по воплям.
Изя
2020-08-11 16:53:21
Главное . что бы ни один едрос не пролез , Хватит уже натерпелись . пусть на стройку идут работать или дикоросы с валежником собирать . если умеют чего то делать, до 65 лет )) :)
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
09.08.2020, 10:28
Хулиганы изуродовали только что покрашенный дом в центре Петрозаводска (ФОТО)
09.08.2020, 13:56
После ДТП машины раскидало по перекрестку в Петрозаводске (ФОТО и ВИДЕО)
10.08.2020, 06:55
Тимур Родригез покатался на каруселях в Петрозаводске
10.08.2020, 08:58
Отмена транспортного налога для российских авто вызвала сомнения у Федерации автовладельцев
07.08.2020, 13:40
Вечеринка в Петрозаводске закончилась дебошем и кровью
05.08.2020, 08:49
В Карелии за последние сутки COVID-19 выявили почти у полсотни человек

Аналитика

Сегодня 09:20
Обществоведение
"Минздрав Карелии не преследовал цели увольнять руководителей" 1
Руководители четырех медучреждений республики прокомментировали ситуацию со своим увольнением.
Выплатить премию и залезть в кредит 15
10.08.2020 15:18
Затянувшееся дело 1
05.08.2020 16:14
Подготовку Карелии к 100-летнему юбилею оценят в сентябре 15
05.08.2020 09:36
Приговор никому не понравился 8
04.08.2020 13:56
Вся аналитика

Чтиво

Сегодня 16:00
Без политики
А у Вас есть иммунитет к COVID-19?
По данным Роспотребнадзора, каждый седьмой россиян уже имеет иммунитет к новой коронавирусной инфекции.
"Кемска волость" как товарный знак
Сегодня 15:50
Александр Баркар: "Есть возраст, в котором мы зависаем"
10.08.2020 09:52
архив чтиво

Медиа

"Полумарафон ЗаБег" в Петрозаводске
03.08.2020 09:21
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»