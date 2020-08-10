Выборы нового состава Сортавальского горсовета пройдут 8 ноября

Сегодня, 11 августа, Территориальная избирательная комиссия Сортавалы назначила на 8 ноября выборы депутатов Сортавальского горсовета.

Напомним, Законодательное собрание Карелии 3 июля приняло республиканский закон об объединении Сортавальского и Хелюльского городских поселений. С такой инициативой к депутатам карельского парламента обратился горсовет Сортавалы.

По словам депутата от Приладожья Марины Лебедевой, Хелюльское городское поселение и Сортавала территориально практически срослись. Хелюля трудно в полном объеме реализовывать полномочия из-за слабой доходной части бюджета. Это связано с тем, что крупных предприятий в поселении нет, а многие местные жители работают в районном центре, куда и идут налоговые отчисления. В результате объединение будет хорошим подспорьем для развития данной территории, уверена парламентарий.

Председатель ЦИК Карелии Алексей Бахилин пояснил "Столице на Онего, что согласно требованиям законодательства структура органов местного самоуправления вновь образованного муниципального образования определяется или на местном референдуме, или непосредственно самим законом. При этом инициатива проведения местного референдума должна быть проявлена инициативными гражданами в течение месяца со дня вступления закона об образовании нового муниципального образования в силу.

"В нашем случае инициативная группа подала документы о регистрации группы для проведения местного референдума 28 июля 2020 года в территориальную избирательную комиссию города Сортавала, - рассказал Алексей Бахилин. - Однако в соответствии с законом избирательная комиссия вновь образованного муниципального образования осуществляет полномочия по проведению местного референдума только после представления инициативной группой подписных листов в избирательную комиссию субъекта Российской Федерации. Таким образом, документы инициативной группой были поданы в орган, который не уполномочен их рассматривать.

Учитывая, что выборы в органы местного самоуправления вновь образованного муниципального образования должны быть проведены не позднее чем через один год со дня его создания, территориальной избирательной комиссией Сортавала выборы депутатов Совета вновь образованного Сортавальского городского поселения первого созыва назначены на 8 ноября".

В Сортавальский горсовет избираться будут 17 депутатов. Схема одномандатных избирательных округов для проведения выборов должна быть утверждена избирательной комиссией не позднее чем через пять дней со дня официального опубликования решения о назначении выборов, отметили в ЦИК Карелии.