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Новости. Общество
11:44, 26 Марта 2018

Выборы президента в Карелии могли закончиться иначе, свидетельствует опрос

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Результаты опроса "Столицы на Онего" о голосовании на выборах президента отличную от официальной статистики картину.

На прошлой неделе "Столица на Онего" опубликовала опрос, как проголосовали наши читатели на прошедших выборах президента РФ.  В исследовании приняли участие 1769 человек.

Из них 601 человек (33%) предпочел проголосовать за Павла Грудинина. Владимир Путин набрал 532 (30%). На третьем месте по популярности ответ "я не ходил на выборы" – 371 респондент (20%).

Ксения Собчак – 81 голос (4%), Владимир Жириновский - 66 голосов (3%), Григорий Явлинский - 56 голосов (3%), Борис Титов – 17 голосов (0%), Сергей Бабурин - 15 голосов (0%), Максим Сурайкин 3 голоса (0%)

Испортили бюллетень 27 человек (1%).

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Комментарии

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asusls
2018-03-26 12:15:04
Как же это смешно все читать. Сразу после выборов г-н Грудинин вместе с Зюгановым несли пургу по поводу нечестных выборов и у них есть свои результаты, что здесь.Хватит уже тешить себя иллюзиями.
Плейшнер
2018-03-26 12:02:13
кир Ув. Кир , так это же не либералы , а левые и нац.патриоты , что то перепутали.
кир
2018-03-26 12:17:39
Плейшнер, я про СМИ. "Писать надо не то, что хочется, а что нужно отечеству". Так раньше считали.
Олег Николаевич
2018-03-26 12:00:21
Если бы выборы проходили среди продвинутых ,то так и было бы .скорей всего....,но таких в стране всё меньше....в основном зомбированные телеком .....
Плейшнер
2018-03-26 11:57:19
К чему этот опрос ? Показать людям как бездарно провалили избирательную компанию Грудинина местные КПРФ и доверенные лица в Карелии.
кир
2018-03-26 11:52:36
Так и хочется либералам втемяшить в головы наших простодушных людей иную картину.
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