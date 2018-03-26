Выборы президента в Карелии могли закончиться иначе, свидетельствует опрос

Результаты опроса "Столицы на Онего" о голосовании на выборах президента отличную от официальной статистики картину.

На прошлой неделе "Столица на Онего" опубликовала опрос, как проголосовали наши читатели на прошедших выборах президента РФ. В исследовании приняли участие 1769 человек.

Из них 601 человек (33%) предпочел проголосовать за Павла Грудинина. Владимир Путин набрал 532 (30%). На третьем месте по популярности ответ "я не ходил на выборы" – 371 респондент (20%).

Ксения Собчак – 81 голос (4%), Владимир Жириновский - 66 голосов (3%), Григорий Явлинский - 56 голосов (3%), Борис Титов – 17 голосов (0%), Сергей Бабурин - 15 голосов (0%), Максим Сурайкин 3 голоса (0%)

Испортили бюллетень 27 человек (1%).