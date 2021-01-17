Интернет-мошенники разбили мечты жительницы Карелии о Кубе

Лжеменеджер турагенства обманом завладел средствами жительницы Питкярантского района, мечтавшей поехать на Кубу, заявили в МВД Карелии.

В полиции Питкярантского района проводится проверка по заявлению 37-летней жительницы города. Полицейским женщина рассказала, что в популярной социальной сети нашла выгодное предложение. Одна из фирм предлагала тур на Кубу по очень привлекательной цене. Сумма, указанная за 10-дневную поездку на двоих, составила чуть более 100 тыс. рублей.

Женщина оставила заявку, через некоторое время с ней связался менеджер турагентства. По его словам, для бронирования путевки необходимо внести предоплату в размере 10% от стоимости. Жительница Питкяранты перевела 10 тыс. рублей на продиктованный ей счет. После этого менеджер сообщил, что также следует оплатить топливный сбор. В итоге еще 8835 рублей были переведены на счет электронного кошелька.

Однако на этом лжеменеджер не остановился и отправил заявительнице ссылку. Якобы для оплаты очередной комиссии в счет будущей поездки. Женщина, перейдя по ссылке, увидела, что ей предлагается оплатить товар в интернет-магазине. В этот момент она поняла, что, вероятно, общается с мошенниками. Пострадавшая прервала подозрительную операцию и обратилась в полицию.