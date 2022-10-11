Выбросы углекислого газа достигнут максимума в 2025 году, заявили энергетики

В Международном энергетическом агентстве прогнозируют пик выбросов углекислого газа в 2025 году.

Международное энергетическое агентство (МЭА) заявило, что выбросы углекислого газа достигнут максимума в 2025 году вследствие резкого роста цен на топливо из-за энергетического кризиса, пишет ТАСС со ссылкой на ежегодный отчет организации.

По словам исполнительного директора МЭА Фатиха Бирола, «изменения в энергополитике могут ускориться предстоящей зимой, которая станет проверкой солидарности ЕС». Он отметил, что наступает «поворотный момент в энергетике, спрос на ископаемые виды топлива будет стремительно падать».

Подобные тенденции заставляют страны инвестировать в чистую энергетику, и «к концу десятилетия объем таких капиталовложений вырастет на 50% до 2 $ трлн в год», говорится в исследовании.

Энергетический кризис в Евросоюзе усугубился в начале июля, когда возникли первые перебои с поставками газа из России в ряд стран ЕС, связанные в том числе с проблемами с техническим обслуживанием турбин для «Северного потока» из-за введенных против РФ санкций.