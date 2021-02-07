Выдавать кредиты на судебные расходы планируют в России

В России может быть законодательно введен новый вид кредитов: ссуда на судебные расходы.

Как сообщает "Российска газета", комитет Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству изучает законопроект о судебном финансировании, подготовленный группой экспертов.

Согласно проекту закона, банки, страховые организации и другие структуры смогут финансировать судебные процессы для граждан и организаций.

"Судебное финансирование предоставляет возможность истцу защитить свои права, не имея средств на оплату адвоката, а его требование проходит дополнительную экспертизу и оценку рисков и перспектив дела, - отмечает член Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Олег Цепкин. - Такое партнерство многими экспертами оценивается положительно, поскольку способствует как росту качества рассмотрения судебных споров, так и повышению качества юридических услуг".

Интересным предлагаемый механизм может оказаться и для малого бизнеса.

Об этом читайте в интернет-газете "Вести Карелии".