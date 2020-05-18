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Выезд из Петрозаводска подсветят 40 фонарей

Новости. Общество
18:40, 18 Мая 2020
фото: © Столица на Онего
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На участке от Заводской улицы до Пряжинского шоссе появится более четырёх десятков дополнительных опор, сообщили в администрации Петрозаводска.

Администрация Петрозаводска разработала проектно-сметную документацию и запустила процедуру по определению подрядчика на устройство дополнительных сетей освещения на Шуйском шоссе. В 2020 году их модернизируют в рамках реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги".

Проект предусматривает установку 41 дополнительной светоточки на участке от Заводской улицы до Пряжинского шоссе. Опоры оснастят современным светодиодными оборудованием.

Оно обеспечит на магистрали равномерный нормативный уровень освещения, что сделает её безопаснее. Работы планируется завершить до конца лета. Начальная максимальная цена контракта составляет 5,3 млн рублей.

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