Выезд на встречную полосу спровоцировал смертельное ДТП на трассе в Карелии

В аварии с участием отечественной машины и двух иномарок погибла женщина — пассажир автомобиля LADA.

Как сообщили в Госавтоинспекции Карелии, страшная авария с участием трех автомобилей произошла на 704 километре трассы «Кола», в Сегежском районе Карелии.

Там 17 декабря в 18.00 вечера водитель автомобиля ВАЗ LADA Priora выехал на полосу встречного движения, где отечественная машина столкнулась с автомобилем Lexus. Иномарка после этого столкнулась с автомобилем Ford Mondeo, двигавшимся в том же направлении.

На месте ДТП до приезда скорой помощи скончалась 47-летняя женщина — пассажир ВАЗ, его 48-летний водитель был доставлен в больницу. Другие участники аварии не пострадали.