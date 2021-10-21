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Выходец из Африки открыл свой бизнес в Карелии

Новости. Общество
14:31, 21 Октября 2021
фото: Люсьен Синкпеун © Правительство Карелиии

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Уроженец африканской республики Бенин с помощью Центра социальной работы стал начинающим предпринимателем в Суоярви.

Об уникальном преподавателе французского языка из Суоярви рассказали в паблике Правительства Карелии. Люсьен Синкпеун приехал в Карелию след за женой, с которой он познакомился в Санкт-Петербурге, где они оба учились. В Суоярви, на малой родине его супруги, семья воспитывает маленьких дочку и сына.

Люсьену 31 год, он, уроженец франкоязычного государства Западной Африки Республики Бенин, прекрасно говорит и пишет по-русски. За плечами у молодого человека — преподавательский опыт, и когда он узнал о возможности заключить соцконтракт для открытия бизнеса, решил разработать соответствующий бизнес-план.

Освоить французский Люсьен готов помочь всем — как детям, так и взрослым, независимо от уровня знания языка. Сейчас занятия проходят онлайн, а с ноября начнутся очно: на выделенные государством 250 тысяч рублей начинающий предприниматель уже купил необходимую мебель, технику и учебные материалы.

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Комментарии

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Саныч
2021-10-21 15:00:46
В Суоярви без французского никак. В магазине не обслуживают, а местные собаки вообще игнорируют! :)
однозначно
2021-10-21 14:36:33
Разбудили лихо пока было тихо.
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