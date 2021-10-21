Выходец из Африки открыл свой бизнес в Карелии

Уроженец африканской республики Бенин с помощью Центра социальной работы стал начинающим предпринимателем в Суоярви.

Об уникальном преподавателе французского языка из Суоярви рассказали в паблике Правительства Карелии. Люсьен Синкпеун приехал в Карелию след за женой, с которой он познакомился в Санкт-Петербурге, где они оба учились. В Суоярви, на малой родине его супруги, семья воспитывает маленьких дочку и сына.

Люсьену 31 год, он, уроженец франкоязычного государства Западной Африки Республики Бенин, прекрасно говорит и пишет по-русски. За плечами у молодого человека — преподавательский опыт, и когда он узнал о возможности заключить соцконтракт для открытия бизнеса, решил разработать соответствующий бизнес-план.

Освоить французский Люсьен готов помочь всем — как детям, так и взрослым, независимо от уровня знания языка. Сейчас занятия проходят онлайн, а с ноября начнутся очно: на выделенные государством 250 тысяч рублей начинающий предприниматель уже купил необходимую мебель, технику и учебные материалы.