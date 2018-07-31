Выходной в музее "Кижи"

В первое воскресенье месяца, 5 августа, будет бесплатный вход для всех желающих в выставочные залы музея "Кижи" в Петрозаводске.

В этот день для посетителей подготовлена большая увлекательная программа. Выбирайте мастер-класс и приходите всей семьёй.

Выставочный зал на пл. Кирова, 10а:

12.00 Мастер-класс "Бабушкино солнышко". Также этот оберег называют "Божье око" и даже считают самой первой обережной куклой. Яркий и неожиданный образ оберега притягивает внимание и обращает все темные мысли в радостные и светлые.

13.00 Мастер-класс "Кижский витраж". Участникам мастер-класса предлагается изготовить сувенир в технике заливного витража с изображением памятников острова Кижи.

14.00 Мастер-класс "Подкова на счастье". Тому, кто найдёт подкову, будут сопутствовать успех и удача в делах. Это символ счастья и богатства. Особую силу будет иметь оберег, сделанный своими руками.

14.00, 15.00 Авторские экскурсии по выставке "Ткань бытия. Культурные традиции Пудожского края". Экскурсовод раскроет все тонкости и особенности пудожской архитектуры, вышивки, одежды и песенной культуры. Интерактивные задания придутся по душе как взрослым, так и детям.

14.30, 15.30 Занятие "От добрых рук ничего не уходит". На занятии гости познакомятся с разнообразными видами женских рукоделий: увидят образцы и техники изготовления кружева, вышивки, вязания бус-жгутов, шитья и прядения. Будет представлена особая старинная техника ручной вышивки – золотное шитье.

Фондохранилище на пл. Кирова, 10:

16.00, 17.00 Экскурсии в фондохранилище музея-заповедника "Кижи" в Петрозаводске. Не упустите прекрасную возможность познакомиться с уникальными фондовыми предметами и тайнами "сокровищницы" музея воскресным вечером!

Заявки и справки по телефону: 79-98-66. Режим работы выставочного зала музея на пл. Кирова, 10а: среда – воскресенье с 10.00 до 18.00, выходные: понедельник, вторник.