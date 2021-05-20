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Суббота встретит жителей Карелии дождем и прохладой

Новости. Погода
17:00, 21 Мая 2021
фото: © Столица на Онего

Гидрометцентр Карелии опубликовал прогноз погоды на субботу, 22 мая.

В Петрозаводске будет облачно с прояснениями, пройдет небольшой дождь. Ветер юго-западный умеренный, утром и днем временами порывистый.

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Температура воздуха ночью опуститься до +7, +9°С, днем будет составлять +14, +16°С. Атмосферное давление будет слабо расти.

В районах Карелии также ожидается облачная с прояснениями погода. Пройдут умеренные дожди.

Ветер юго-западный, западный умеренный, утром и днем местами порывистый до сильного.

Ночью похолодает до +4, +9°С, днем воздух прогреется до +12, +17°С, на севере будет не выше +5, +10°С.

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