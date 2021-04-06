Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Девушка с дефектом кожи покрыла тело тату из-за травли в школе 2
06.04.2021 19:10
Жители новостроек в Петрозаводске жалуются на плачевное состояние дороги (ФОТОФАКТ) 24
Сегодня 08:05
В Карелии водитель "легковушки" разбился, врезавшись на встречке в тягач 2
Сегодня 09:58
Суд признал незаконной платную парковку у железнодорожного вокзала в Петрозаводске 19
Сегодня 06:40
Инфекционист рассказал об отношении россиян к вакцинации от COVID-19 3
06.04.2021 21:05
Самолеты из Петрозаводска в Симферополь начнут летать с 17 мая 10
Сегодня 10:30
Начался ремонт убитых дорог к дачам под Петрозаводском 6
Сегодня 11:18
Выяснилась причина срыва проектирования реконструкции двух дорог в Петрозаводске 5
Сегодня 11:45

Выяснилась причина срыва проектирования реконструкции двух дорог в Петрозаводске

Новости. Общество
11:45, 07 Апреля 2021
фото: Яндекс. Карты
Загрузка...

Проектирование реконструкции и строительства двух участков автодорог в Петрозаводске в рамках подготовки к 100-летию Карелии оказалось сорвано из-за разногласий между администрацией города и подрядными организациями.

Это следует из отчета Контрольной-счетной палаты Карелии о проверке использования бюджетных денег, выделенных Петрозаводску на выполнение юбилейных мероприятий в 2020 году.

КСП выяснила судьбу муниципальных контрактов, заключенных между администрацией и подрядными организациями на разработку проектно-сметной документации для строительства Лососинского шоссе от ул. Попова до второго транспортного полукольца в жилом районе "Древлянка II" и реконструкции ул. Хейкконена. Стоимость первого контракта составила 19,8 млн рублей, второго -  4,1 млн рублей.

Что с ними произошло, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Бриг
2021-04-07 14:11:49
Так , если пристав министр транспорта . так хрен ли карелам ждать дороги .
zanoza
2021-04-07 13:50:16
Так не заточена бюрократическая машина на созидание, только срывать и затягивать всё могут.
врунофф
2021-04-07 12:11:28
Ничего без гены не могут
David .
2021-04-07 12:19:46
врунофф-Собери хозяину передачку.
nae
2021-04-07 11:55:53
"Что они не делают, не идут дела, видно в понедельник их мама родила"
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
03.04.2021, 22:47
Массовое ДТП произошло под Петрозаводском, несколько человек пострадали (ФОТО, ВИДЕО)
01.04.2021, 07:15
Жительница Карелии поехала в Москву и рассказала Путину о проблемах Сегежи
02.04.2021, 12:43
Начальник управления ФСБ Карелии переходит на новую работу
01.04.2021, 06:40
Стоимость проезда в маршрутках Петрозаводска поднимется до 37 рублей
01.04.2021, 09:28
Михаил Стоцкий покинул пост главврача поликлиники №1 Петрозаводска
02.04.2021, 15:40
Сотрудник Следкома Карелии подозревается в мошенничестве

Аналитика

Сегодня 14:38
Капитал
Костная клиника: как выиграть битву за урожай в дачный сезон
Весной для многих начинается дачный сезон: активные посевные, посадочные, строительные работы на своих загородных участках.
"Озлобленность против России и Красной Армии"
Сегодня 14:35
10 тысяч не дожили 5
05.04.2021 10:00
Кто избивал осужденного в колонии Петрозаводска, остается загадкой 9
05.04.2021 08:15
Дом для "батончиков"
02.04.2021 16:28
Вся аналитика

Чтиво

06.04.2021 09:20
Без политики
Центр медицинской профилактики на Лизы Чайкиной, 5а открыт!
Центр медицинской профилактики на ул. Лизы Чайкиной, 5а приглашает на вакцинацию детей и взрослых Петрозаводска и Карелии.
Выйду на uuličču, гляну на "село" 9
06.04.2021 09:15
"Работа на экспорт – это другой уровень бизнеса"
05.04.2021 14:20
архив чтиво

Медиа

"Гиперборея-2021" в Петрозаводске
07.02.2021 11:55
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»