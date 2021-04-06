Выяснилась причина срыва проектирования реконструкции двух дорог в Петрозаводске

Проектирование реконструкции и строительства двух участков автодорог в Петрозаводске в рамках подготовки к 100-летию Карелии оказалось сорвано из-за разногласий между администрацией города и подрядными организациями.

Это следует из отчета Контрольной-счетной палаты Карелии о проверке использования бюджетных денег, выделенных Петрозаводску на выполнение юбилейных мероприятий в 2020 году.

КСП выяснила судьбу муниципальных контрактов, заключенных между администрацией и подрядными организациями на разработку проектно-сметной документации для строительства Лососинского шоссе от ул. Попова до второго транспортного полукольца в жилом районе "Древлянка II" и реконструкции ул. Хейкконена. Стоимость первого контракта составила 19,8 млн рублей, второго - 4,1 млн рублей. Что с ними произошло, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".