Выяснилось, что собирается строить компания Белуги у беломорских петроглифов

Петрозаводская компания "Девелопмент Групп" получила контракт на выполнение проектно-изыскательских работ и строительство туристического визит-центра у беломорских петроглифов с гостиницей и рестораном.

Как сообщалось ранее, главой и владельцем компании является Роман Белуга, сын известного карельского бизнесмена Леонида Белуги.

Согласно контракту, туристический визит-центр археологического комплекса беломорских петроглифов должен включать зал с музейной экспозицией, зону для торговли сувенирной продукцией, гостиницу на 40 номеров, ресторан на 150 посадочных мест, а также блок административно-хозяйственных помещений.

Разместить визит-центр планируется на берегу протоки Кислый Пудас, где предполагается оборудовать гостевую автомобильную стоянку и даже пирс с лодочной станцией. Сроком сдачи объекта определен декабрь 2023 года.

Подробности читайте в рубрике "Капитал".