Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Уровень заболеваемости коронавирусом в Карелии вырос вместе со смертностью
Сегодня 09:38
Россияне назвали свой главный страх во время пандемии 2
26.02.2021 19:40
Россиян предупредили о новых правилах для машин во дворах 4
26.02.2021 21:05
Климатологи обеспокоены замедлением Гольфстрима 4
26.02.2021 19:10
Названа окончательная причина гибели динозавров 2
26.02.2021 21:30
Режим работы светофора на перекрестке в Петрозаводске снова изменится 1
26.02.2021 18:20

Выяснилось, что собирается строить компания Белуги у беломорских петроглифов

Новости. Общество
14:51, 27 Февраля 2021
Загрузка...

Петрозаводская компания "Девелопмент Групп" получила контракт на выполнение проектно-изыскательских работ и строительство туристического визит-центра у беломорских петроглифов с гостиницей и рестораном.

Как сообщалось ранее, главой и владельцем компании является Роман Белуга, сын известного карельского бизнесмена Леонида Белуги.

Согласно контракту, туристический визит-центр археологического комплекса беломорских петроглифов должен включать зал с музейной экспозицией, зону для торговли сувенирной продукцией, гостиницу на 40 номеров, ресторан на 150 посадочных мест, а также блок административно-хозяйственных помещений.

Разместить визит-центр планируется на берегу протоки Кислый Пудас, где предполагается оборудовать гостевую автомобильную стоянку и даже пирс с лодочной станцией. Сроком сдачи объекта определен декабрь 2023 года.

Подробности читайте  в рубрике "Капитал".  

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Вася
2021-02-27 16:48:43
Для такой страны как Россия,это "достижения",
врунофф
2021-02-27 16:17:41
Фигню какую-то придумали. Шашлычницу на трассе.
Вася
2021-02-27 16:04:46
Россия самая мощная и великая держава, благодаря русскому народу и нашему лидеру ВВП.
И так будет вседа
Изя
2021-02-27 16:11:41
Вася, упал что ли ?? )))) :)
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
24.02.2021, 17:00
"К сожалению, придется проститься с Карелией"
24.02.2021, 16:50
Как в центре Петрозаводска строят дом в скандинавском стиле (ФОТО)
23.02.2021, 14:53
Мороз не остановил: в Петрозаводске прошла встреча жителей с депутатом Заксобрания от КПРФ Евгением Ульяновым (ФОТО)
22.02.2021, 12:48
"Очередной бред!": водители Петрозаводска возмущены решением мэрии запретить левый поворот с Пушкинской на Карла Маркса
20.02.2021, 16:27
Глава Карелии отменил большую часть ограничений, введенных из-за коронавируса
21.02.2021, 15:06
В Карелии учитель нанёс побои двум ученикам

Чтиво

25.02.2021 09:21
Без политики
Комплексная диагностика перед вакцинацией от COVID-19 со скидкой 20%!
У людей, желающих пройти вакцинацию от COVID-19, часто возникают вопросы: какой тест нужно сдать перед прививкой от коронавируса и нужно ли его сдавать?
Кому в Карелии захотелось погреться на угле? 9
16.02.2021 14:30
"Во поле березка стояла" 1
12.02.2021 11:08
архив чтиво

Медиа

"Гиперборея-2021" в Петрозаводске
07.02.2021 11:55
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»