Выяснилось, как россияне относятся к ремейкам на классику советского кино

Больше половины (58%) россиян негативно оценивают современные ремейки на советские фильмы.

Об этом свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), передает ТАСС.

"58% россиян, смотревших те или иные вариации на тему советской киноклассики, в большинстве случаев остались недовольны (среди 45-59-летних - 63%), понравилось - 35% (среди 18-24-летних - 46%)", - говорится в сообщении. Такие киноленты видели почти три четверти (72%) россиян, самыми известными на сегодняшний день являются "Ирония судьбы. Продолжение", которую смотрел каждый второй респондент, "Служебный роман. Наше время" и "Тихий Дон".

При этом продолжения советских мультфильмов российские зрители оценивают в основном положительно: за мультремейки высказались 52% респондентов, против - 43%.

По данным опроса, лучшим отечественным фильмом, вышедшим в прокат за последний год, россияне называют спортивную драму "Движение вверх" Антона Мегердичева. На второй строчке "народного рейтинга" фильм Олега Трофима "Лед", третье место делят сказка "Последний богатырь" и фильм о легендарном советском хоккеисте Валерии Харламове "Легенда №17".

Всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 14-15 апреля методом телефонного интервью. Объем выборки 2000 человек, максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,2%.