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Выяснилось, какие специалисты наиболее востребованы в Карелии

Новости. Общество
09:28, 28 Июля 2022
фото: © shutterstock.com / Andrey Burstein, тематическая иллюстрация

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Эксперты hh.ru проанализировали актуальные на июль вакансии в Карелии и выяснили, какие специалисты чаще всего требуются в республике.

Эксперты крупнейшей российской платформы по поиску работы hh.ru, проанализировали почти 3 тысячи актуальных вакансий июля в Карелии.

Выяснилось, что наиболее востребованы и карельских работодателей продавцы и кассиры. Для них открыты порядка 15% вакансий.

Второе место занимают врачи и менеджеры по работе с клиентами (по 6%).

На третьем месте по спросу среди работодателей оказались водители (4% вакансий).

Помимо этого, повышенный спрос в Карелии наблюдается на упаковщиков, комплектовщиков, слесарей, бухгалтеров, военнослужащих, машинистов, сервисных инженеров, механиков, поваров и разнорабочих.

При этом платить продавцам работодатели в Карелии готовы в среднем 35 тысяч рублей — примерно столько же составляет медианная зарплата по России. Представители остальных востребованных специальностей в республики могут рассчитывать на куда большую зарплату.

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