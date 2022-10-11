Выяснилось, на сколько вырастет тариф на вывоз мусора в Карелии  

Тариф в области обращения с твердыми коммунальными отходами в Карелии, который устанавливает региональный оператор, в 2023 году вырастет на 9%.

Это следует из паспорта инвестиционной программы ООО «Карельский экологический оператор», утвержденной министерством природных ресурсов и экологии республики.

Согласно документу, до 1 июля 2023 года сохранится действующий тариф в размере 539 рублей 55 копеек за кубометр, а с 1 июля он увеличится до 588 рублей 11 копеек.

Потом тариф будет повышаться ежегодно и к середине 2026 года должен вырасти на 23,3%

Инвестиционная программа так же предусматривает строительство мусороперегрузочных площадок по всей Карелии общей стоимостью почти 1 млрд рублей.