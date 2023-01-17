Выяснилось, почему на улицы Петрозаводска выходят не все новые троллейбусы

Несмотря на планомерный рост цен на проезд, год за годом в Петрозаводске сокращается количество троллейбусов и целых маршрутов.

Об этом сообщил директор ПМУП «Городской транспорт» Виктор Клещев.

«Чтобы в лучшую сторону изменить нынешнее расписание, нужно не менее двух троллейбусов в пике добавить на каждый маршрут. Таких возможностей у предприятия сегодня нет. Сейчас мы в плане ежедневно должны выпускать 40 троллейбусов. А мы выпускаем 36-38 машин. Как правило, снимаются межпиковые рейсы, чтобы выполнить утреннее и вечернее расписание. Вот такая непростая ситуация», — заявил директор «Городского транспорта».

По его словам, приобретение новых троллейбусов помогло сохранить действующую сеть, но и при них говорить о развитии этой отрасли не приходится. Из 16 вологодских троллейбусов в среднем ежедневно работают 14 (проблемы с электроникой плюс техническое обслуживание), а из пяти белорусских «БКМ» — и вовсе два (две машины на гарантийном ремонте, одна побывала в известном ДТП у моста через Неглинку).

Почему директор думает, что предприятие спасет транспортная реформа, читайте в статье «Дорогой ты наш троллейбус».