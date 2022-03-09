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Выявлена наиболее популярная сфера поиска работы при смене профессии

Новости. Общество
16:19, 20 Марта 2022
фото: © Митя Алешковский / ТАСС

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Соискатели становятся более мобильными и все чаще рассматривают для себя не только смену работы, но и варианты смены профессии.

Большинство опрошенных россиян, которые сменили профессию и находятся в поиске работы, хотят трудоустроиться в сфере IT. Об этом свидетельствуют результаты исследования сервиса "Работа.ру", которые имеются в распоряжении ТАСС.

В исследовании приняли участие более 3,5 тыс. пользователей сервиса из всех регионов России, которые находятся в поиске новой работы. "Среди тех, кто решил сменить специальность, 12% участников исследования рассказали, что ищут работу в IT. 9% респондентов планируют трудоустроиться в отрасли транспорта и логистики, 8% - в управлении персоналом, 7% - в производстве и агропроме, а 6% - в сфере бытовых услуг", - свидетельствуют результаты исследования.

Из тех опрошенных, которые не планирует менять профессию, 15% указали, что ведут поиск работы в производстве, 12% - в строительстве, 7% - в транспорте и логистике, по 6% - в управлении персоналом и IT.

"Мы видим, что соискатели становятся более мобильными и все чаще рассматривают для себя не только смену работы, но и варианты смены профессии. Это позволяет кандидатам рассматривать вакансии с лучшими условиями труда. При этом обучение новым профессиям необязательно требует много ресурсов и времени", - процитировали в сервисе директора по продуктам "Работы.ру" Евгения Бобкова.

По данным исследования, 47% опрошенных ищут работу в новой профессии, при этом 37% респондентов еще не трудоустроены. Из тех, кто работает, 6% участников исследования указали занятость в производстве и агропроме, 5% - в сфере образования, по 4% - в отраслях строительства, транспорта и логистики.

Более половины опрошенных (53%) планируют найти новую работу по прежней профессии. Из них на данный момент не трудоустроены 35%. По 10% респондентов отметили, что продолжают работу в сферах производства и агропрома или строительства. Еще 5% участников исследования работают в отрасли транспорта и логистики, а 4% - в IT.

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