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Выявлена новая польза фруктов и овощей для детей

Новости. Общество
22:30, 29 Сентября 2021
фото: pixabay.com / jarmoluk

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Ученые выяснили, что потребление овощей и фруктов влияет на психическое здоровье школьников.

Исследователи из Великобритании выявили, что психическое здоровье учеников средней школы, потреблявших больше овощей и фруктов, было лучше, чем у их сверстников. Посвященная новой пользе здорового питания школьников статья ученых опубликована в журнале BMJ Nutrition Prevention & Health. Об этом информирует Лента.ру.

Специалисты из Университета Восточной Англии проанализировали данные о питании более десяти тысяч детей и подростков 50 школ города Норфолк в 2017 году. Учащиеся начальной, средней и старших школ заполняли опросники о своих вкусовых предпочтениях завтрака и ланча, доступности школьных обедов. Также собиралась общая информация об условиях жизни школьников. Еще одним этапом было прохождение тестов, оценивавших их психическое самочувствие — жизнерадостность, общительность. Средний показатель по 70-балльной шкале среди учащихся средней школы составил 46,6. Для начальной он составил 46 из 60. Лишь около 25 процентов школьников потребляли рекомендованное количество овощей и фруктов (около 400 граммов в день), а около десяти процентов не ели их вообще.

Выяснилось, что большее потребление фруктов и овощей учащимися средней школы влияет в лучшую сторону на показатели тестов на психическое здоровье. Потребление 80-150 граммов повышало этот показатель на 1,42 балла, 240-320 — на 2,34, а 400 граммов — на 3,73. Наличие полноценного завтрака и ланча также повышало средний балл. Замещение завтрака приемом энергетика негативно влияло на психическое здоровье: показатели таких детей были даже хуже, чем у тех, кто не завтракал вообще. Для начальной школы значимость была похожей, хоть и меньшей, отмечают ученые.

В то же время они подчеркивают, что их исследование обсервационное и не устанавливает причинно-следственных связей.

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