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Выявлена польза молочных продуктов для пожилых

Новости. Общество
22:30, 22 Октября 2021
фото: © Станислав Красильников / ТАСС

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Ученые заявляют, что потребление молочных продуктов снижает риск переломов и падений у пожилых людей.

Исследователи из Австралии, Нидерландов и США выяснили, что увеличение потребления богатых кальцием и белками продуктов, таких как молоко, йогурт и сыр, снижает число переломов и падений среди людей в домах престарелых. Выявившие пользу молочных продуктов для пожилых людей ученые описали свое исследование в статье, опубликованной в The BMJ. Об этом информирует Лента.ру.

Диета живущих в домах престарелых зачастую бедна кальцием и белками, что ведет к ослаблению костей и увеличению риска падений и переломов. Исследователи из Вагенингенского, Калифорнийского и Мельбурнского университетов решили выяснить, приведет ли увеличение с приемом пищи дневного потребления кальция и белков до рекомендуемых нормативов — 1300 миллиграммов и одного грамма на килограмм массы тела соответственно — к снижению этого риска.

В занявшем два года исследовании приняли участие 56 домов престарелых, в которых насчитывалось 7195 подопечных, чей средний возраст составлял 86 лет. В 27 из них поставляли молоко, сыр и йогурт с целью достичь норматива дневного потребления кальция и белков. В 29 нормативы для меню оставались прежними — 700 миллиграммов кальция в день и 0,9 грамм белков на килограмм массы тела. Всего за время исследования произошло 324 перелома, 4302 падения; умерли 1974 человека. Диета с повышенным содержанием молочных продуктов на 33 процента снижала риск переломов всех типов (на 46 процентов — переломов шейки бедра) и на 11 процентов — риск падений. Смертность в обеих группах была примерно одинакова. Исследователи отмечают, что снижение риска падений по объему было таким же, как и в исследованиях, где испытуемым с остеопорозом давали медикаменты для укрепления костей.

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