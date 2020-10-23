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Выявлено еще 112 человек, инфицированных коронавирусом в Карелии

Новости. Общество
08:58, 24 Октября 2020
фото: © Михаил Терещенко/ТАСС
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Коронавирусная инфекция в Карелии за минувшие сутки выявлена у 112 человек – это меньше, чем было зарегистрировано днем ранее.

По данным Минздрава, из общего числа инфицированных за минувшие сутки 86 человек заболели.  Из них 24 имеют симптомы средней тяжести, один человек в тяжелом состоянии.

Новые случаи коронавируса подтверждены в Петрозаводске – 79 человек, в Прионежском районе – 2 человека (деревни Бесовец и Вилга), в Суоярви – 1 человек, в Сегеже – 2 человека, в Медвежьегорском районе – 8 человек (Медвежьегорск – 6, поселок Пиндуши – 2), в Кондопожском районе – 4 человека (Кондопога – 3, деревня Пялозеро – 1), в Олонецком районе – 5 человек (Олонец – 3, поселок Ильинский – 1, поселок Верхнеолонецкий – 1), в Костомукше – 6 человек, в Муезерском районе – 1 человек (поселок Ледмозеро), в Калевале – 1 человек, в Сортавале – 2 человека, в Беломорске – 1 человек.

Выздоровели еще 32 человека. В Петрозаводске – 20, в Кондопожском районе – 5, в Муезерском районе – 1, в Медвежьегорском районе – 1, в Лахденпохском районе – 3, в Костомукше – 1, в Пряжинском районе – 1.

На 100 тыс. населения в Карелии выявлено 949,8 случая коронавирусной инфекции. По России этот показатель составляет 1009 случаев, по Северо-Западу – 1249,1.

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