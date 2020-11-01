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Выявлены нарушения моратория на проверки бизнеса в Карелии

Новости. Общество
15:25, 02 Ноября 2020
фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
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В Карелии после жалоб ряда предпринимателей выявлены факты нарушения моратория на проведение проверок бизнеса со стороны надзорных органов.

Об этом сообщила Уполномоченный по защите прав предпринимателей Елена Гнетова.

До конца 2020 года в России введён мораторий на проведение проверок субъектов малого и среднего предпринимательства с целью снижения административного давления на бизнес в условиях пандемии.

Жалобы предпринимателей оперативно обрабатываются центральными аппаратами контрольных (надзорных) органов, информация незамедлительно проверяется, а в случае подтверждения нарушений принимаются соответствующие меры. 

Куда жаловаться и какие это дает результаты, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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Комментарии

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протестанутый
2020-11-02 16:07:40
Нынче каждый трактирщик и торговец штанами бизнесменом себя мнит.
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