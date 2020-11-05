Вынесен приговор офицерам полиции, обвиняемым в Карелии в злоупотреблении полномочиями

Олонецкий суд приговорил экс-начальника райотдела полиции Федора Калинина и его бывшего заместителя по охране общественного порядка Владимира Крупина за присвоение денег.

Сотрудники ФСБ установили, что Калинин при пособничестве Крупина неоднократно незаконно изготавливал и предоставлял в бухгалтерию своего отдела ложные финансовые отчеты и другие командировочные "документы". Из них следовало, что некоторые сотрудники отдела якобы ездили в командировки в Санкт-Петербург с проживанием в гостинице "Янина", где администратором работала знакомая Калинина. В результате эти его подчиненные, получившие за "командировки" 57 тысяч рублей, по указанию Калинина передали деньги лично ему, считает следствие и это подтвердилось в суде.

Крупин, по данным следствия, незаконно начислял подчиненным премии с условием, что часть денег они отдадут ему, и таким способом получил более 100 тысяч рублей.

Кроме того, в суде несколько участковых уполномоченных подтвердили и другие факты нарушений Крупиным уголовного закона.

Об этом читайте в интернет-газете "Вести Карелии".