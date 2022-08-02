Выносят все: продукты, обувь и предметы личной гигиены отобрали у горе-покупателей в Карелии

Росгвардейцы за сутки задержали шестерых любителей бесплатного шоппинга в Петрозаводске и Сегеже.

По сообщению Управления Росгвардии по Карелии, 4 августа пять раз срабатывали кнопки тревожной сигнализации в магазинах республики. Так, в Петрозаводске группа задержания вневедомственной охраны не дала 21-летнего горожанину похитить продукты питания и предметы личной гигиены стоимостью свыше 9000 рублей. Также был задержан 43-летний мужчина, попавшийся на краже спортивной обуви.

Неспокойно было и в Сегеже. Наряду росгвардейцев пришлось трижды за истекшие сутки выезжать в одно из торговых заведений города. За хищения продуктов питания и алкоголя задержаны сегежане 34, 37, 49 и 60 лет. Общая сумма ущерба составила более 2000 рублей.

Сотрудники Росгвардии передали задержанных полиции для дальнейшего разбирательства.

Ранее сообщалось, подросток пытался украсть из магазина в райцентре Карелии сливочное масло на 1,5 тысячи рублей.