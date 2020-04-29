Выплаты из бюджета уже получили более 800 пострадавших от эпидемии ИП в Карелии

Управление труда и занятости Карелии удовлетворило первые 811 заявок индивидуальных предпринимателей, которые попросили выплатить им финансовую помощь в размере МРОТ в рамках программы господдержки бизнеса в период эпидемии.

Об этом сообщила сегодня руководитель Управления Елена Фролова во время онлайн-трансляции на официальной странице правительства республики Вконтакте.

"Мера оказалась очень востребованной… Более 2 тыс. заявок на более чем 20 млн рублей. И, как мне сейчас доложили перед эфиром, в принципе проплаты уже пошли. То есть, по тем заявкам, которые уже проверены, 811 проплат прошло индивидуальным предпринимателям",- сообщила Фролова. Кроме того, финансовая помощь положена индивидуальным предпринимателям, у которых есть наемные работники, и юридическим лицам. Подробнее об этом читайте в интернет-газете "Вести Карелии".