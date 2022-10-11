Выплаты на детей мобилизованных в Карелии начнутся 28 октября

Министерство социальной защиты Республики Карелия назвало дату начала выплат на детей мобилизованных в размере 50 тыс. рублей.

По информации Центра социальной работы Республики Карелия, на сегодняшний день поступило 377 заявлений для предоставления выплат в отношении 546 детей.

Выплаты начнутся 28 октября.

На единовременную выплату могут рассчитывать семьи, где воспитываются несовершеннолетние дети (в том числе, усыновленные), находящиеся под опекой или попечительством, пасынки и падчерицы, а также дети в возрасте до 23 лет, проходящие обучение по очной форме.

Для предоставления единовременной выплаты необходимо обратиться с заявлением и документами, удостоверяющим личность и подтверждающим прохождение военной службы по мобилизации в Отделение центра социальной работы по месту жительства.

Единовременная выплата в размере 50 тысяч рублей положена детям мобилизованных и беременным супругам мобилизованных, срок беременности которых составляет более 22 недель в период c даты призыва на военную службу по мобилизации супруга и до даты его демобилизации.