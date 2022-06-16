Выплаты опекунам на содержание детей-сирот в Карелии увеличатся на 15%

Власти Карелии приняли решение об увеличении на 15% ежемесячных выплат опекунам детей-сирот — вырастут пособия на содержание и ежемесячное вознаграждение.

Об этом сообщила сегодня министр социальной защиты республики Ольга Соколова.

По ее словам, выплаты на содержание детей-сирот увеличатся до 10297 рублей для южных и центральных районов Карелии и до 12425 рублей — для севера республики.

Вознаграждение за воспитание каждого ребенка вырастет, соответственно, до 7 тыс. рублей и до 12425 рублей.

Министр финансов Карелии Елена Антошина подтвердила, что необходимое финансирование предусмотрено бюджетом и новые выплаты начнутся с сентября 2022 года.