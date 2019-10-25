16:33, 25 Октября 2019
По 1 млн рублей при переезде на село будут давать врачам без ограничений по возрасту
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Правительство России отменило ограничение по возрасту для участников программы «Земский доктор» и «Земский фельдшер», которые получают, соответственно, по 1 млн и 500 тыс. рублей при переезде в сельскую местность.
Это следует из постановления правительства, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.
Ранее право на получение единовременной выплаты имели медработники в возрасте до 50 лет, прибывшие работать в село или город с населением до 50 тысяч человек. Согласно правилам предоставления субсидий регионам, врачи имеют право получить компенсационную выплату в размере 1 млн рублей, фельдшеры – 500 тысяч рублей.
Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".
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