По 1 млн рублей при переезде на село будут давать врачам без ограничений по возрасту

Правительство России отменило ограничение по возрасту для участников программы «Земский доктор» и «Земский фельдшер», которые получают, соответственно, по 1 млн и 500 тыс. рублей при переезде в сельскую местность.

Это следует из постановления правительства, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.

Ранее право на получение единовременной выплаты имели медработники в возрасте до 50 лет, прибывшие работать в село или город с населением до 50 тысяч человек. Согласно правилам предоставления субсидий регионам, врачи имеют право получить компенсационную выплату в размере 1 млн рублей, фельдшеры – 500 тысяч рублей. Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".