Выплаты по уходу за инвалидами предлагается увеличить до 10 тыс. рублей

Госдума приступила к работе над законопроектом, согласно которому предлагается увеличить ежемесячную выплату неработающим гражданам, которые ухаживают за родственниками-инвалидами I группы до 10 тыс. рублей в месяц.
Соответствующий законопроект опубликован в электронной базе Госдумы.
"Законопроектом предлагается предоставить неработающим гражданам, осуществляющим уход за ребенком-инвалидом, инвалидом с детства I группы или инвалидом I группы, являющимся их родителем (усыновителем) или опекуном (попечителем), право на получение ежемесячной выплаты в размере 10 000 рублей", - говорится в пояснительной записке.
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