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Выпускникам покажут праздник "Алые паруса" по телевизору

Новости. Общество
18:40, 15 Июня 2020
фото: © Александр Демьянчук/ТАСС
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Всероссийский "Выпускной вечер" для школьников страны состоится 27 июня в новом формате.

Прямую трансляцию концертной программы проведет Пятый канал, пишут "Известия".

Традиционный праздник выпускников в этом году перенесли с улиц Санкт-Петербурга в телеформат. Это сделали для обеспечения эпидемиологической безопасности.

Свой привычный маршрут изменит и бриг "Россия" с алыми парусами. В этом году водно-пиротехническая часть праздника пройдет не в акватории Невы, а в Финском заливе. За проходом брига и фейерверком смогут наблюдать не только жители Северной столицы, но и все россияне в специальной телевизионной трансляции.

Смена формата мероприятия не скажется на зрелищности самого представления. Сценическая программа "Алых парусов" предусмотрела много сюрпризов. Среди участников концерта будут такие любимые разными поколениями зрителей музыканты, как Дима Билан, Вера Брежнева, репер ST, IOWA и др. Ведущими по традиции будут Иван Ургант и Дарья Александрова.

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