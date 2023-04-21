Выпускники Петрозаводского университета из Замбии вернутся домой работать агрономами

В ПетрГУ рассказали о выпуске иностранных студентов.

В четверг, 29 июня, иностранные студенты ПетрГУ, обучающиеся в Институте биологии, экологии и агротехнологий, получили дипломы о высшем образовании.



Студенты из Замбии, получив образование в карельском университете, поедут работать агрономами на своей родине.



В пресс-службе вуза выпускников поздравили с «волнительным днем».