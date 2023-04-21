Выпускники Петрозаводского университета из Замбии вернутся домой работать агрономами

В ПетрГУ рассказали о выпуске иностранных студентов.
В четверг, 29 июня, иностранные студенты ПетрГУ, обучающиеся в Институте биологии, экологии и агротехнологий, получили дипломы о высшем образовании.
Студенты из Замбии, получив образование в карельском университете, поедут работать агрономами на своей родине.
В пресс-службе вуза выпускников поздравили с «волнительным днем».
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