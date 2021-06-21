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Выпускной бал отменили в городе горняков Карелии из-за коронавируса

Новости. Общество
08:05, 22 Июня 2021
фото: Архив. Валерий Шарифулин/ТАСС

Власти Костомукши решили не проводить городской выпускной бал из-за роста заболеваемости COVID-19.

Решение об отмене бала для выпускников города горняков было принято в минувший понедельник, 21 июня, на заседании оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Как пишут в официальном паблике администрации Костомукши, согласно статистике, предоставленной на оперштабе в городском округе главным врачом Межрайонной больницы № 1 Евгением Шубиным, число заболевших неуклонно растет.

«В целях безопасности детей и учитывая распоряжение главы Карелии Артура Пафренчикова, согласно которому «запрещается проведение массовых мероприятий, в том числе торжественных, с численностью 30 человек и более», было принято решение об отмене городского выпускного бала. Вручение аттестатов пройдет на базе каждой школы в отдельно установленное для каждого класса время», - сообщается в паблике администрации.

Власти Костомукши называет отмену выпускного вынужденной мерой. Как отмечают в администрации, нельзя допустить срыва приемной кампании в профессиональные образовательные учреждения, проблем в организации каникулярной занятости и возвращения к дистанционному формату обучения в следующем учебном году.

Ранее в связи с увеличением числа заболевших коронавирусной инфекцией на территории Карелии ввели дополнительные противоэпидемические меры.

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