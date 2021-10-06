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Выпускные в Петрозаводске могут пройти «под алыми парусами»

Новости. Общество
08:05, 06 Октября 2021
фото: Администрация Петрозаводска

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Две инициативы морского клуба «Полярный Одиссей» - строительство ботика Петра Первого и проведение в Петрозаводске выпускных «под алыми парусами» - поддержаны Фондом президентских грантов.

Как рассказали в администрации Петрозаводска, «Полярный Одиссей» продолжает реализацию проектов, направленных на сохранение славных морских традиций — организацию познавательных экспедиций для детей и взрослых, краеведение, популяризацию отечественной истории и географии.

В конце сентября в Петрозаводске завершился форум, посвященный проведению традиционного морского фестиваля «Ковчег мира». Встреча объединила общественников, представителей органов власти, сотрудников музеев, историков, представителей Русского географического общества и всех единомышленников. В рамках форума обсуждались перспективы проекта, в том числе — мероприятия, приуроченные к 350-летию со дня рождения Петра Великого, которое в нашей стране отметят в следующем году. В числе других также прозвучали новые идеи — строительство ботика Петра Первого и проведение выпускных «под алыми парусами». Обе инициативы получили поддержку Фонда президентских грантов.

«Полярный Одиссей» приглашает к сотрудничеству всех, кто заинтересован в новых проектах. За их развитием можно следить в группе морского клуба.

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Комментарии

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David.
2021-10-06 08:58:09
Алкогольные бредни Грина не дают покоя. :)
Гость
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