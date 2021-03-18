Выросли долги по зарплате в сфере здравоохранения и соцуслуг Карелии

Задолженность по зарплате на предприятиях и в других организациях Карели сократилась за последний месяц, но в сфере здравоохранения и социальных услуг долги выросли.

Об этом говорят данные Карелиястата по состоянию на 1 марта 2021 года.

По сравнению с 1 февраля суммарная задолженность по заработной плате по кругу наблюдаемых видов экономической деятельности за исключением организаций, не относящихся к субъектам малого предпринимательства, снизилась почти на 17% - до 16,6 млн рублей. В сферах сельского и охотничьего хозяйства и лесозаготовках долги сократились на 78%, в добыче полезных ископаемых – на 53%, в транспортной отрасли – на 3%. Вместе с тем, в области здравоохранения и социальных услуг задолженность по зарплате за месяц выросла на 2% и достигла 6,1 млн рублей. Сколько работников ждет своей зарплаты, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".