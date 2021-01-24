Выросли платежи должников коллекторам

Несмотря на пандемию, рынок взыскания долгов в декабре показал сезонный рост – граждане увеличили среднюю сумму платежа и стали чаще обещать погасить долги.

Это следует из статистики Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА, данные есть у РБК).

В декабре средний платеж по программам урегулирования задолженности достиг максимума с начала года — 3,8 тыс. рублей. Речь идет о договорах цессии, то есть долгах, которые взыскатели выкупили у банков или МФО. По сравнению с ноябрем средний платеж в пользу коллекторов вырос на 20,3%, хотя и не достиг уровня декабря 2019 года (4,6 тыс. рублей).

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