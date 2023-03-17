Выросли цены на билеты в поездах в Карелии

Стоимость проезда в поездах дальнего следования и в Карелии выросла в феврале 2023 года.
Больше всего подорожали билеты на плацкартные вагоны скорого фирменного поезда – на 27,7% по сравнению с январем.
Стоимость проезда в купейном вагоне скорого нефирменного поезда выросла на 18%.
Цена на билеты в плацкартном вагоне скорого нефирменного поезда увеличились на 2,5%.
Дешевле стал стоить проезд только в купейном вагоне скорого фирменного поезда. В феврале цены на такие билеты снизились на 4,4%.
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