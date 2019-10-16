Выросло число обращений работодателей в Карелии о тестировании работников на ВИЧ

Число обращений работодателей в Карелии в Центр СПИД о проведении тестирования работников на ВИЧ выросло за месяц на 20%.

Об этом было объявлено на заседании рабочей группы в Управлении труда и занятости республики, посвященном проблемам дискриминации больных ВИЧ в трудовых коллективах.

"С прошлого года увеличилось число обращений от работодателей республики с просьбой провести тестирование в учреждениях и на предприятиях, в том числе в районах Карелии. На начало октября таких обращений стало на 20% больше, чем за сентябрь", - сообщила пресс-служба Управления. Чем объясняется этот рост, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".