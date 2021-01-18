Выросло число резидентов Арктической зоны в Карелии

В Карелии по итогам 2020 года 10 индивидуальных предпринимателей и организаций зарегистрированы в качестве резидентов Арктической зоны России.

Об этом сообщила пресс-служба министерства экономического развития республики.

"По итогам 2020 года от региона в Реестре резидентов Арктической зоны включены 10 индивидуальных предпринимателей и организаций с общим объемом инвестиций 87,73 млрд. рублей инвестиций и созданием 900 новых рабочих мест", - говорится в сообщении. Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".