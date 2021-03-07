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Выросло число жертв внебольничной пневмонии в Карелии

Новости. Общество
09:40, 08 Марта 2021
фото: © РИА Новости / Денис Абрамов
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Внебольничная пневмония, которую регистрирует оперативный штаб по борьбе с коронавирусом, в Карелии привела к смерти еще одного пациента.

За минувшие сутки от этого заболевания умер мужчина 1931 года рождения.

У него была "сопутствующая соматическая патология", сообщили в оперативном штабе.

Тест на COVID-19 дал отрицательный результат.

Всего за сутки с внебольничной пневмонией в Карелии были госпитализированы 13 человек. 

Начиная с 1 апреля, в больницы попали 5188 таких пациентов, 122 человека умерли (с учетом тех, кто был госпитализирован ранее указанного периода).

"Всем пациентам с пневмонией неоднократно проводится исследование на COVID -19", - отметили в оперштабе.

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