Выросло число жертв внебольничной пневмонии в Карелии

Внебольничная пневмония, которую регистрирует оперативный штаб по борьбе с коронавирусом, в Карелии привела к смерти еще одного пациента.

За минувшие сутки от этого заболевания умер мужчина 1931 года рождения.

У него была "сопутствующая соматическая патология", сообщили в оперативном штабе.

Тест на COVID-19 дал отрицательный результат.

Всего за сутки с внебольничной пневмонией в Карелии были госпитализированы 13 человек.



Начиная с 1 апреля, в больницы попали 5188 таких пациентов, 122 человека умерли (с учетом тех, кто был госпитализирован ранее указанного периода).



"Всем пациентам с пневмонией неоднократно проводится исследование на COVID -19", - отметили в оперштабе.