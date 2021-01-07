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Выросшая в Карелии автогонщица будет выступать за команду Австралии

Новости. Спорт
09:10, 08 Января 2021
фото: twitter.com
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Начинавшая обучение и спортивную карьеру в Карелии Ирина Сидоркова будет выступать за австралийскую команду в азиатской "Формуле-3".

Об этом сообщают "Вести" со ссылкой на Спортбокс.Ru.

Сидоркова, которой в прошлом году исполнилось 17 лет, будет выступать за австралийскую команду Evans GP Team Oloi.

Партнерами Сидорковой станут Каспер Стивенсон из Великобритании и француз Исак Хаджар.

"Очень рада, что поеду в азиатской "Формуле-3" за команду Evans GP Team Oloi, – сообщила спортсменка. – До этого мне не доводилось выступать на машине "Формулы-3", для меня это новый и очень непростой вызов. Конечно, поначалу будет непросто, но уверена, что с помощью SMP Racing и Evans GP мне удастся прибавить в скорости".

 

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Комментарии

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кир
2021-01-08 11:36:39
Пофиг совсем.
Врунов
2021-01-08 11:34:53
Да хоть за африку. Изначально была бесполезна для общества
Ослик
2021-01-08 11:28:15
Повезло! Выйдет замуж, уедет в Австралию или Лондон.... Сильно повезло,не зря км наматывала....
Вася
2021-01-08 11:03:29
Вот это поднялись с колен. Вот это рванули. Времени на раскачку не осталось.
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