Выросшая в Карелии автогонщица будет выступать за команду Австралии

Начинавшая обучение и спортивную карьеру в Карелии Ирина Сидоркова будет выступать за австралийскую команду в азиатской "Формуле-3".

Об этом сообщают "Вести" со ссылкой на Спортбокс.Ru.

Сидоркова, которой в прошлом году исполнилось 17 лет, будет выступать за австралийскую команду Evans GP Team Oloi.

Партнерами Сидорковой станут Каспер Стивенсон из Великобритании и француз Исак Хаджар.

"Очень рада, что поеду в азиатской "Формуле-3" за команду Evans GP Team Oloi, – сообщила спортсменка. – До этого мне не доводилось выступать на машине "Формулы-3", для меня это новый и очень непростой вызов. Конечно, поначалу будет непросто, но уверена, что с помощью SMP Racing и Evans GP мне удастся прибавить в скорости".