Вырубленная при строительстве дорог и ЛЭП древесина в Карелии становится экологической проблемой

Древесина, полученная при строительстве ЛЭП, дорог и линий связи, годами лежит в лесу - ее запрещают продавать из-за пробелов в законодательстве.

Эта проблема обсуждалась на заседании комитета по экономической и промышленной политике, энергетике и ЖКХ парламента республики.

«Рубки на землях лесного фонда приводят к тому, что качественная деловая древесина зачастую остается там же и лежит от трех до пяти и более лет. Те, кто занимается этими рубками, постоянно говорят, что этот лес складируется в согласованных местах, создавая экологическую проблему, а древесина может использоваться в сфере лесопереработки, для нужд местного населения, в том числе для многодетных семей», — пояснил председатель комитета Леонид Лиминчук.

Депутаты подготовили обращение к федеральным властям с просьбой внести изменения в Лесной кодекс и упростить процедуру выдачи разрешений на продажу вырубленной древесины.